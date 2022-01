Den billigste koster 30 mio. kr.: Her er verdens 10 dyreste biler

9. Koenigsegg CCXR Trevita - 31,5 mio. kr.

Vores kære naboer på den anden side af Øresund er et folk af mange talenter. Jovist, fodbold kan de ikke finde ud af, og deres saml-selv-møbler er kedelige, men var du klar over, at svenske Koenigsegg laver nogle af verdens dyreste biler?

Koenigsegg er et navn, der i kenderkredse vækker lige så stor respekt, som det er svært at stave. Alle biler, der ruller ud af den svenske fabrik, er stærkt dedikeret til stifteren Christian von Koenigsegg’s drøm: at skabe den perfekte superbil.

Meget vand er løbet under broen siden 2010, da CCXR Trevita blev lanceret, men den står stadig som en af de dyreste biler i verden. For de afsindige 31,5 millioner kroner, som bilen kostede fra forhandleren, får man til gengæld et vogntøj skabt i ikonisk, hvid kulfiber.

Normalvis ses kulfiber i sort, men Koenigsegg udviklede en coating specielt til Trevita, der giver en sølvfarvet overflade, der glitrer i sollyset - heraf kommer navnet. ”Trevita” betyder ”tre hvide”, der netop refererer til det synlige kulfiber, der får bilen til at skinne som millioner af diamanter.

Trevita er så eksklusiv, at den får en LaFerrari til at ligne et pøbelsk hvermandseje. Floyd Mayweather købte et af de blot to eksemplarer, men solgte det igen i 2017 til et hammerslag på 2,6 mio. dollars.