Verdens 9 fedeste kølerfigurer

Lincoln, opkaldt efter den berømte præsident, blev en del af Ford-koncernen allerede i 1922. I slutningen af 20'erne besluttede Edsel Ford, at Lincoln skulle have sin egen mascot, og han valgte væddeløbshunde som model, angiveligt efter at have skelet mere end en smule til Jaguars kølerfigur (The Leaper). På billedet sidder den på en Lincoln Murray bodied V12 1933.

© bilmagasinet.dk