6 vanvittige varebiler, der tager flyttelæsset på ingen tid!

Igennem årene er det blevet en tradition for Ford at stoppe helt vanvittige motorer i postbilen over dem alle – Ford Transit.

Det startede i 1971, hvor Ford puttede karrossen fra den første generation af Transit på undervognen fra Le Mans-legenden GT40 - inklusiv den 400 hestekræfters V8’er. Ingeniørerne påstod, at den havde en topfart på 240 km/t.

I 1984 gentog Ford succesen med Supervan 2. I stedet for, at karrosseriet kom fra en rigtig 2. generations-Transit, var der her i stedet tale om en glasfiber-skal i 7/10 størrelse. Motor og undervogn blev leveret fra Ford’s C100 racerbil, der donerede 590 hk til Transit’en. Ford beviste, at den kunne nå sin topfart på 280 km/t, på racerbanen Silverstone.

I 1994 kom Supervan 3 (billedet), der skulle promovere det nye facelift af Transit’en. Det gjorde Ford ved at en stoppe en 650 hestekræfters Cosworth-motor i en replika af den nye Transit. Racerkøreren Anthony Reid sagde, at det var det mest vanvittige køretøj, han nogensinde havde kørt.