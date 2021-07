V8 og baghjulstræk for under 80.000 kr.: Her er 3, du kan købe lige nu!

Kender du det, at man ved nøjagtigt, hvordan en bil lugter indeni – bare ud fra billederne? Der er ingen tvivl om, at den her Jaguar dufter af solvarmt læderindtræk, motorolie og en anelse af cigarrøg.

Her kan du blæse afsted på ryggen af næsten 300 hk omgivet af den vildeste luksus, 2001 kunne byde på: Kabinen har mere træ end et brændeskur, og selv klimaanlægget er svøbt i gråt læder. Naturligvis er der indbygget telefon til bagsædepassagererne. Mindre kan ikke gøre det.