Nissan R390 passer strengt tatt ikke helt inn i dette selskapet, siden dette er en racingbil som ble bygget i gateversjon. Reglene tilsa at man måtte bygge et visst antall gategodkjente biler for å kunne bruke bilen i racing. Kun to R390 ble bygget for gatebruk, begge utstyrt med en V8 med to turboer. Gateversjonen klarer 0-100 km/t på 3,3 sekunder og har en toppfart på 350 km/t. Racingversjonen ble brukt i 24-timersløpet på Le Mans i 1997, hvor tre biler deltok. To av dem måtte bryte, mens den tredje gikk inn til en 12. plass totalt.

