Trods KÆMPE prisfald: Her er tre konkurrenter, der STADIG kan konkurrere med Tesla

Som et alternativ til Tesla Model Y står Skoda Enyaq stærkt. I 2022 løb Skoda Enyaq nemlig afsted med titlen som den mest solgte elbil i Danmark takket være 2.431 nye indregistreringer.

Skoda Enyaq 80 matcher eller overgår Tesla Model Y på flere væsentlige parametre. Hvor Tesla Model Y Long Range har en WLTP-rækkevidde på 565 km (533 km med 20" fælge), præsterer Skoda Enyaq 80 en WLTP-rækkevidde på 542 km (538 km på 20" fælge). Med andre ord går du ikke på kompromis med rækkevidden ved at vælge Enyaq over Model Y - tværtimod.

Denne Enyaq er udstyret med 20’’ alufælge. Desuden kommer Skoda Enyaq 80 med et væld af ekstraudstyr, som Infotainment-system, der understøtter Apple Carplay såvel som Android Auto, træthedsregistrering samt skiltegenkendelse og fartkontrol.

Det helt store salgspunkt for Skoda Enyaq i forhold til Model Y er dog, at den tjekkiske familiecruiser tilbyder oceaner af plads - endda mere end den overordentligt rummelige Model Y.

Man vil hurtigt opdage, at Skoda’en ikke løber fra 0-100 km/t på samme tid som Tesla’en, men for mange vil det ikke have noget at sige, når man er på udkig efter en rummelig elbil, der kan huse hele familien med dertilhørende oppakning. Enyaq'en må dog se sig slået på opladning, hvor Tesla-modellerne dominerer de europæiske mærker.

Trods store prisfald - også på de brugte Tesla'er - koster brugt Model Y Long Range stadig omkring 400.000 kr. - og mere hvis du skal have et eksemplar med så få kilometer som Skoda'en.

