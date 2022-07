Presser benzinpriserne? Her er tre sjove biler med bittesmå motorer

Det frække valg: Fiat 600 Abarth - 179.000 kr.

Hvad siger du til en racerbil med en 600cc motor, der er umulig at adskille fra en vaskeægte Abarth?

Det er, hvad vi har her. Denne Fiat 600 er en Abarth replika, og selvom en original er at foretrække, så får man replikaen til en brøkdel af prisen - også er den endda veteransynes i 2019.

Abarth og Fiat er en legendarisk kombination, og denne 68'er-model er en af de absolut ledeste af se på; den konstant åbne bagklap, den enorme forkofanger, Jaeger-instrumenteringen blot for at nævne et par detaljer.

Skal du have dig en veteranbil i form af en italiensk genialitet, så kan du se hele annoncen her.