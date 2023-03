TRE biler til under 200.000 kr, der må trække 2.000 kg på krogen!

Den stærkeste dreng i klassen: Land Rover Freelander (149.900 kr.)

Skal det være en anelse mere eksotisk end en tjekkisk stationcar, kan det meget vel være, at denne Land Rover Freelander er noget for dig.

Her er der dog tale om en noget ældre bil. Man skal således være mere opmærksom på at tjekke bilens stand, og man må også savne noget af det udstyr, som senere blev standard i alle nye biler.

Det gælder eksempelvis Apple Carplay. Bilen har dog eget navigationssystem såvel som ordinær bluetooth-forbindelse. Hvor Superb'en måtte nøjes med manuelt gear, får du til gengæld automatgear i denne Land Rover, som også har fuld læderkabine.

Netop denne Freelander udmærker sig ved et sædvanlig lavt kilometertal, og det ser også ud som, at den har levet et stille, civilt liv. Den har i hvert fald få synlige brugssport, at dømme efter billederne.

Skal du starte dit næste eventyr med denne Land Rover Freelander, kan den besigtiges på Biltorvet.dk.