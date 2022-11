Træt af Kuga-konformitet? Her er 3 SVEDIGE slæder til samme pris

Det sporty alternativ: Chevrolet Corvette 5,7 (299.999 kr.)

Hvis du overvejer en Ford Kuga grundet dens kræfter, findes der bedre alternativer. Tag for eksempel denne Chevrolet Corvette, der er indbegrebet af “bang for your buck”, når det gælder hestekræfter.

For 299.999 kr. får du en sportsvogn med 344 hk og et maksimalt moment på 483 Nm. Hestekræfterne kan Corvette’n takke den 5,7-liters V8-motor for. Selvom Corvette’n ikke er den hurtigste knallert på havnen i dag, var den tæt på at være det i 1998.

Tiden fra 0-100 hedder nemlig 5,1 sekunder. Selvom der er langt til de 2,8 sekunder, som en ny Corvette præsterer, er det fortsat betydeligt kvikkere end Kuga’en. Der er derfor rig mulighed for nogle sjove eftermiddagsture i Corvette’n.

Nok er Corvette’n ikke mættet med ekstraudstyr, men det betyder ikke, at det blot er et skrog med kræfter i hobetal. Tidligere ejer har fået monteret et mediecenter, der både er kompatibelt med Apple Carplay såvel som almindelig bluetoothforbindelse. I symbiose med Corvette’ns standard Bose-anlæg betyder det, at der er rig mulighed for afspilning af de bedste hits fra ‘Fast and Furious’-soundtracket .

Når vognen skal luftes på de varmere dage, kan Targa-taget afmonteres. Targa-taget er desuden blevet belagt med sort film, hvilket dog kan tages af, hvis man hellere vil have klart glas i taget. De originale 19’’ og 20’’ alufælge er stadig intakte og pryder bilen.

Hvis du har overvejet en Kuga, men i stedet vil investere alle pengene i rene hestekræfter, kan du finde denne Corvette på Biltorvet.dk.