Til salg i Danmark: En 28 år gammel Nissan til 2 millioner kroner?!

Skabt til større ting

Men dét er ikke nødvendigvis hele forklaringen. For selvom Nissan Skyline R32 GT-R fra fabrikken kunne yde 280hk, så kan R32 GT-R - med de rette modifikationer - let yde over det dobbelte (og meget mere). Dette er blevet bevist ved flere lejligheder, som da Nissan Skyline R32 GT-R vandt det Japanske Touring Car Championship fire gange i rap tilbage i 90'erne, hvilket du kan læse mere om her.

En anden fordel ved Skyline R32 GT-R er, at Nissan tilbage i 2017 præsenterede et nyt reservedelsprogram, der gjorde det lettere at holde de gamle kultbiler kørende i dag.

Der er altså mange grunde til at Nissan Skyline R32 GT-R kommer med en lettere kradsbørstig pris. Én ting er dog sikker; det er en DRØNLÆKKER slæde, og du er garanteret at få fat i en bil, du ikke ser mange af på de danske veje - hvis der altså overhovedet findes andre i Danmark.

