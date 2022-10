Til enhver pengepung: Tre vinterbiler, der trækker dig gennem sølet

Den dyre: Nissan Patrol (2003) - 125.000 kr

Fra Sydkorea og et mellemstørrelsesbudget videre til Japan og et lidt højere prisskilt. Vi har at gøre med en femtegenerations Nissan Patrol, som gik under navnet 'Nissan Safari' i bilens hjemland. Det alternative navn vidner om en bil, der er skabt til at begå sig i kuperede, ujævne og vanskelige terræner. Netop derfor vinder denne Patrol også en plads på denne liste.

For 125.000 kr får du nemlig en firehjulstrukket, terræn-trodsende SUV, der utvivlsomt sørger for, at du ikke strander ude i sneen. Foruden firehjulstrækket har denne Nissan Patrol en 3,0-liters dieselmotor og et træk på op til 2.500 kg.

Nissan Patrol er skabt som en rendyrket offroader, hvorfor den også har sin primære gang i Sydafrika, Australien og mellemøsten. Ikke desto mindre er det fortsat en formidabel firehjulstrækker, der har ry for at være velkørende og pålidelig. Den stiller altså garanti for at få dig frem uagtet ringe forhold, og så ser den vanvittigt fed ud - hvis man ikke bliver skræmt af den Bulldog-lignende snude.

MEN: Bemærk, at Nissan i 2014 fjernede Patrol-serien fra markedet i stort set alle lande med meget få undtagelser. Det skete som følge af ringe salgstal - som især skyldtes, at bilen var skabt med fokus på det snævre australske marked. Nå ja, så koster den årligt små 19.000 kr i ejerafgift.