8 mærkværdige superbiler, som muligvis fortjener at ryge i glemmebogen

1 | SSC Aero TT

SSC Aero TT var verdens hurtigste serieproducerede gadebil. Den slog rekorden den 13. september 2007 på en afspærret 19 kilometer lang strækning på Highway 221 i Washington State, USA, og rekorden kom i Guinness Rekordbog.

Målet var at slå Bugatti Veyron’s rekord på 407 km/t. For at komme i +400 km/t-klubben er der brug for en motor med en vis ydelse, så amerikanske Shelby Super Cars tog en 6-liters Corvette-motor, borede den op til 6,3 liter og monterede to turboer. Den dokumenterede ydelse var 1.183 hk ved 6.950 o/min.

Føreren var den 71-årige Chuck Bigelow, der har fløjet, sejlet og kørt alt, der flytter sig i en helvedes fart. For at nå over 407 km/t på den afspærrede strækning skulle han gennem en åben S-kurve med minimum 340 km/t, og her klagede han efter første gennemkørsel over lidt ustabilitet i bagvognen. Efter kurven havde han 2,4 km, inden det var nødvendigt at bremse. Han passerede kontrolposten med 413,8 km/t den ene og 411,7 km/t den anden vej, hvilket giver et snit på 412 km/t.