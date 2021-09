Porsche Boxster og 911 identiske fra forkofanger til døre

Da Porsche introducerede Boxster i 1996 var den en del af en større satsning, der skulle gøre det trængte mærke rentabelt.

Løsningen var den nye lille Boxster, men for at sikre, at den blev rentable, blev udvikling og produktionen af den kædet sammen med den nye Porsche 911 (996), der blev introduceret året efter.

De to biler er således identiske fra forkofangeren til og med dørene. Først bag forsæderne adskiller de to sig ved, at motoren vender bagud på en 911 og fremad på en Boxster.

Forlygter, døre, forrude, forskærme, frontklap og mere, var identisk på de to biler, hvilket lignede en risikabel gambling med 911-brandet. Som bekendt blev den starten på en succes for Porsche.

