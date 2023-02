Storfamilie: Her er 3 biler, der er MEGET federe end en minibus!

Behovet for meget plads er et tidløst fænomen. Som et bevis for denne påstand har vi opstøvet denne Cadillac Fleetwood fra 1976 med hele 9 sæder.

Limousine-caddy’en har en 8,2-liters V8-motor, der sørger for 213 hk. Dét er dog ikke det mest interessante ved bilen. Fleetwood’ens partytrick er pladsen og det ekstravagante interiør. Limousinen byder nemlig på ni styks velourbetrukne sæder, der skaber en helstøbt luksusatmosfære i kabinen.

Det luksuriøse indtryk forstærkes yderligere af det indbyggede bord, der er designet til at opbevare en raffineret flaske bobler og dertilhørende glas. Med andre ord kommer selskabet ikke til at mangle noget på turen. Dét er afgjort mere svedigt end at blive fragtet rundt på bagsædet af en minibus.

Den luksuriøse Cadillac fra 1976 har desuden formået at holde kilometertælleren nede på 50.000 miles, hvilket svarer til cirka 80.000 km. Ydermere er der blevet skiftet reservedel for små 14.000 kroner så sent som i 2022, hvilket vidner om en bil i tip-top stand.

Skal du køre som en sydstatsrigmand fra 70’erne, kan du gribe denne enestående mulighed på Biltorvet.dk.