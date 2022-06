Spænd livremmen ind: Her er tre PERFEKTE sparebiler

Det er dyrt at være billist. Det er nærmest umuligt at få fat i en ny bil, og det betyder, at brugte biler bliver dyrere. Samtidig eksploderer prisen på brændstof – uanset om du kører på benzin, diesel eller el. Vi har fundet tre brugte biler, som koster under 50.000 kr., men kører OVER 25 km/l.