Snapshots fra Goodwood Festival of Speed 2018

Her er den spritnye McLaren 600LT - og den er altså vild! I forhold til den lynhurtige McLaren 570S har den fået 30 hk ekstra (nu 600 hk), bremser fra McLaren 720S, en opgradering af aerodynamikken for mere downforce, nyt styretøj og udstødningssystem, der har det med at spytte ild ud over den fikserede hækspoiler. En superbil, vi ser frem til at teste.