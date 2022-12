Sidste chance: Tre biler, du bliver NØDT til at eje, inden det er for sent

Vores svenske naboer laver nogle af de mest folkekære biler herhjemme, men for nyligt blev det en kendsgerning, at de ville skifte ud i deres modelprogram ved at fjerne samtlige benzin- og dieseldrevne biler. Det betyder, at mulighederne for at eje en dieseldrevet SUV fra Volvo, som denne Volvo XC60 fra 2013, lakker mod enden.

Siden 2008 har den mellemstørrelses premium-SUV XC60 været en fast del af svenskernes modelprogram, og mellem 1. januar og 31. oktober i år, blev der foretaget mere end 1.000 nye registreringer af Volvo XC60 i Danmark.

Bilens popularitet er næppe tilfældig. Det fundne eksemplar har 215 hk, der sendes til SUV'ens firehjulstræk. Desuden er bilen spækket med ekstraudstyr, der rummer alt fra fartpilot og indbygget navigationssystem til parkeringssensor og elektrisk bagklap.

Særligt den elektriske bagklap er nyttig, når man skal have adgang til det rummelige bagagerum på knap 500 liter. Udover at være af rummelig karakter, kan denne Volvo XC60 også bruges til at trække de store læs. Bilen må nemlig trække op til 2.000 kg på krogen.

Volvo XC60 scorede både 5 stjerne i Euro NCAP 2009 samt i NHTSA, som er den amerikanske sikkerhedstest af biler.

Kan du lægge nabostriden på hylden, og skal du nå at eje en vaskeægte diesel-volvo, inden det hele hedder Tesla, Polestar eller noget helt tredje, kan du finde dette eksemplar på Biltorvet.dk.