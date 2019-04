Der er hurtige biler, og så er der rigtigt hurtige biler. Her har vi samlet 10 af de hurtigste drømmemaskiner i verden plus to bonus-biler.



Ud over topfart har kriterierne for denne liste været, at bilerne skal være serieproducerede og kunne køre på gaden. Prototyper, raketbiler osv. er altså blevet sorteret fra ved indgangen, så læn dig tilbage og nyd samlingen.

