Porsche's hemmelige lager

Ved siden holder flere moderne GT biler. Blandt andet den specielle Dauer 962 Le Mans som kun er bygget i to eksemplarer, og netop denne bil vandt Gruppe C-klassen ved Le Mans i 1994. Men racerbilerne er kun en del af Porsche-historien, og den anden er mindst lige så tydelig her i hallerne. Porsche’s ingeniører har med jævne mellemrum solgt sin ekspertise til andre mærker. Et af de mere kendte samarbejder er Audi RS2, men der holder også en brun Lada Samara under et dækken, hvilket overrasker mig. Hr. Klein forklarer, at Porsche var med til at udvikle motoren og optimere produktionslinjen for Samara, hvilket de også gjorde med eksempelvis Opel Zafira.