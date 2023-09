Pendlerbil til under 100.000 kr – her er tre bud, der er billige i drift!

Vent lige et øjeblik, inden du kaster telefonen ud ad vinduet! C4’eren med de store luftpuder er næppe alles kop te, men det kan være din fordel, for det tyder på, at priserne er mere end rimelige. Her kan du i hvert fald få et pænt eksemplar med masser af udstyr, som er indenfor dit budget.

Benpladsen er nogenlunde, men C4’erens partytrick er en kombination af lav vægt og dieselmotor, der tilsammen giver et opgivet brændstofforbrug på 32,2 km/l! Det betyder, at den årlige afgift er blot 1.340 kr, og det er rigtig pænt for en dieselbil. Kører den bare halvdelen af det opgivne på motorvejen, må det siges at være et pænt forbrug.

Bil Magasinet testede den, da den var ny og skrev:

“Cactus kører som en gammeldags Citroën, hvilket betyder, at du hellere vil køres rundt i den end køre selv. Undervognen er blød og vuggende, styretøjet er let og uden fornemmelse med forenden, og motoren er gearet højt til gavn for økonomi og et lavt støjniveau.”

Og så scorede den endda titlen som Årets Bil i Danmark 2015.