Pak pungen væk: 3 rullende sparegrise, der er sjovere end at cykle i regnen

Fransk fund for familien: Renault Megane (2013) - 49.900 kr.

Til under 50.000 kr kan det være vanskeligt at finde en bil, der kan rumme hele familien og samtidig holde budgettet på et minimum. Men i det segment byder Renault Megane Dynamique Sports Tourer altså op til dans.

Med sine fem sæder og rummelighed til hele familien i bedste stationcar-stil er denne franskmand en rendyrket familiekasse. Kilometertælleren vidner godt nok om en bil, der er ideel til de længere ture med familien, men det til trods virker dette eksemplar velholdt og er nysynet.

På æstetikken vinder Volvo’en alle ugens dage, men franskmændene er notoriske for deres egenskaber inden for komfort, hvilket må være et af de væsentligste parametre for familien, der skal bruge et rummeligt køretøj.

For 49.900 kr får du altså en fransk stationcar med indbygget navigationssystem til familiens lange weekendture, der kører hele 28,6 km/l. Og selvom bilen kører på diesel, forbliver den årlige afgift på 1.480 kr grundet det sublimt lave forbrug.

Er du interesseret i en budgetvenlig familiebil? Se hele annoncen her.