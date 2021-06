Mange kender sikkert situationen: Du overvejer en sportslig hverdagsbil, men tanken om at skulle køre dit fremtidige hjertebarn ud i den kolde, saltede vinter huer dig ingenlunde. Nogle havde måske købt en sekundær vinterbil, men hvad er så pointen i at have bil?

Heldigvis for dig, så skulle Aston Martin i 2010'erne sænke deres gennemsnitlige CO2-forbrug pr. bil, og lancerede derfor Cygnet. Til den havde de lånt Toyota's mikrobil, IQ, som de udstyrede med et mere luksuriøst interiør og en tredoblet pris. Bilen var et finansielt mareridt, og på trods af Aston Martin's projekterede tusindtal i årligt salg, havde bilen solgt bare 300 eksemplarer på de to år, den var til salg i.