Australsk monsterbil vil kunne indregistreres i Danmark

BT62 er navnet på modellen, der vil gøre Aston Martin Vulcan, McLaren P1 GTR, Ferrari FXXK med flere selskab i klubben for vanvittigt hurtige trackday-racere for folk med meget dybe lommer. Prisen er sat til 1 mio. britiske pund - eller rundt regnet 8,5 mio. danske kroner – for racerbilen.

Hertil kommer 150.000 pund (1.250.000 kr.) for ombygning til gadebil med et kit, der giver mulighed for at hæve frihøjden for og bag, et aircon-system, lygteføring ifølge EU-reglerne, en sparsom, men eksklusiv beklædning af kabinen med Alcantara og læder, og døre, der kan låses.



Den samlede pris er altså knap 10 mio. kr. uden moms og registreringsafgift. Prisen på danske plader vil være vanvittig, men en eventuel dansk ejet Brabham vil kunne indregistreres på månedsbasis via sæsonleasing.