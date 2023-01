Kør ind i 2023 med et BRAG: Tre biler, der med garanti giver dig et smil på læben - uden at ruinere dig!

Samurai forklædt som familiebil - Mazda RX-8 (139.000 kr.)

Vil du have det bedste fra begge verdener? Altså en sporty bil, og dine børn med på bagsædet, så kunne en Mazda RX-8 være den helt rigtige bil for dig. Her får du essensen af en sportsvogn fra Mazda, nemlig deres verdensberømte Wankel-motor. Samtidig med, at du uden problemer har plads til to børn på bagsædet. Den har nemlig såkaldte selvmordsdøre ind til bagsædet, som på trods af det voldsomme navn, blot betyder, at de er hængslet bag til.

Den lille 1,3 liters wankel-motoren yder 192 HK, og sender den japanske familieracer fra 0-100 km/t på 7,2 sekunder gennem den manuelle gearkasse med fem trin. Og så rammer den først begrænseren ved 9000 omdrejninger.

Jeremy Clarkson fra Top Gear stemplede motoren som “smooth” samtidig med at han udbrød, at den laver en dejlig lyd. Han mente også, at bilen har den helt rigtige opbygning med motoren foran og baghjulstræk hvilket gør. at den er let at have det sjovt i. På samme tid er den komfortabel, når man bare skal cruise fra a til b.

Alt dette for bare 139.000 kr.? Det lyder næsten for godt til at være sandt. Det er det som sådan ikke, men det er vigtigt at være opmærksom på, at på trods af den lille motor, så er det ikke en grøn bil. Den går kun 9,3 km/l, og den årlige ejerafgift er på 8.280 kr. Men den er jo heldigvis så billig i første omgang, at det kan tænkes ind i budgettet.