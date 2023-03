Kan det svare sig at købe brugte elbiler efter Tesla’s prisnedsættelse?

Den elektriske Citroën står på mange måder i direkte kontrast til Model 3. Hvor amerikaneren arbejder mod effektivitet og minimalisme, er ë-C4’eren en rendyrket Citroën i den forstand, at det er en ubestridt komfortmaskine.

Da Bil Magasinet testede den elektriske franskmand i fjor, var det også netop på komforten, Citroën'en udmærkede sig. Selvom de elektriske komponenter gør ë-C4 små 400 kg tungere end sin fossile tvilling, formåede den at æde vejbump og andre ubehageligheder akkurat lige så ubesværet - hvilket ofte er en udfordring for elbiler, der har tendens til at være stivere i betrækket.

“ë-C4 ved, hvad den er. Den er ikke en GTI, der springer fra sving til sving, eller et motorvejsmissil, som kan sluge oppakningen til to uger i Italien. Derimod er den en behagelig pendlerbil til dig, der bare gerne vil have ro og fred efter en lang arbejdsdag. Og det gør den utroligt godt,” skrev Bil Magasinet ë-C4 i marts 2022.

ë-C4 kommer dog til kort på andre parametre. For det første er rækkevidden langt under Tesla'ens. ë-C4 har en WLTP-rækkevidde på 350 km, hvilket er 141 km kortere end, hvad en Tesla Model 3 Standard Range kan bryste sig af.

Citroën’en hæmmes også af at være en forstørret hatchback frem for en høj crossover eller sågar en SUV. Pladsen på bagsædet samt bagagerumspladsen fik skuffende karakterer, da redaktionen på Bil Magasinet gennemtestede franskmanden.

Overordnet set er Citroën ë-C4 en verdensklassebil til helt ordinær pendlerkørsel, hvor komforten er førsteprioritet. I mange andre henseender er den mindre kyndig.

Skal din næste bil alligevel være den elektriske flyder fra Frankrig, kan den erhverves på Biltorvet.dk.