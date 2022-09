7. SSC Ultimate Aero & Rimac Nivera - 412,15 km/t

Første gang, SSC formåede at slå rekorden for verdens hurtigste bil, skete det i en SSC Ultimate Aero. Bilen var drevet af en V8-motor med to turboladere, der producerede 1.100 hk. Da først kræfterne nåede bilens baghjulstræk gik det stærkt, og SSC Ultimate Aero blev målt til en topfart på 412,15 km/t (250 mph).

SSC's syvendeplads får de dog ikke lov at være alene om. Det kroatiske bilmærke Rimac er nemlig aktuelt ude med deres eldrevne superbil, Rimac Nevera. Foruden at have verdens hurtigste acceleration på 1,9 sekunder, er Nevera i stand til at matche topfarten på 250 mph - altså 412,15 km/t.

Er du interesseret i at lære mere om Rimac og historien bag, kan du læse en grundig gennemgang i Elbilrevyen 2022.