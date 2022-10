Her er tre lukssusslæder til en 20-del af prisen af den nye elektriske Rolls-Royce

Den nye elektriske Rolls-Royce Spectre ser fantastisk ud, og om man er til elbiler eller ej, må man bare sige, at eldrift virker ideelt til en bil, der bare handler om at rejse i ro og mag. Men den er DYR - så hvad gør du, hvis du vil have ultimativ luksus til en tyvenedel af prisen? Første bud er denne Audi A8L fra 2002, der bare udstråler "direktør".

Hvis man ser bort fra logoet på rattet, kan man næsten foranlediges til at tro, at den læderindtrukne kabine stammede fra en Rolls-Royce Silver Seraph fra samme periode - med en anelse mere plastik i panelerne. Og mens man selv - eller chaufføren - årvågent navigerer gennem vejene i den fornemme kabine foran, kan passagerne bagtil kaste sig over et iskoldt glas af deres foretrukne drik. Der er nemlig indbygget køleskab mellem bagsæderne. Så har du lige lukket århundredes handel på kontoret, er der altså ingen grund til at vente til du kommer hjem, før du får gang i fejringen.

Når først du cruiser gennem byen, og sedanens 310 hk får lov at give lyd, må folk alligevel anstrenge sig for at få et glimt af hovedpersonen. Der er nemlig også tonede ruder bagi.

Foruden tonsvis af ekstraudstyr ser bilen ud til at være i forrygende stand. Sidst, men ikke mindst, er det den lange udgave af A8-serien, hvilket betyder, at du får hele 12 cm ekstra benplads på bagsædet.

Mangler du en direktørbil, der skiller sig ud, så er dette et glimrende bud!