Her er nogle af de letteste produktionsbiler nogensinde

Volkswagen Up!

Selvom den ikke er helt lige så kort som en Smart Fortwo, så slår den lille og umådeligt populære Volkswagen Up! de fleste moderne biler på vægten. Med en vægt på under et ton, specifikt 991 kg, så tjekker den altså ind som en af de letteste biler, man kan finde og købe fra ny i dag.

Vægt/kraft-forholdet i en lille, let Up! er 15,2 kg pr. hk for den lille motor med 65 hestekræfter til den laveste vægt på 991 kg.

