Ved blandt andet at tilføje et HPA EFR550-turbo kit og forstærkning af stemplerne er det lykkedes at bringe ydelsen helt op på 550 hk (404 kW) og 730 nm. Og kombineret med firehjulstrækket gør dette Golfen til en bil, du ikke skal spille smart overfor, hvis I holder ved siden af hinanden i et lyskryds.