Her er de UHYGGELIGSTE biler - ifølge jer

Micky: Min Polo fra 1986. Jeg havde den i et år, brugte 21.000 kr. på reparationer, og den kørte mere på ladet af SOS end på vejen

På billedet havde jeg kørt i 45 min i by rafik uden problemer, men så ville karburatoren ikke lege mere, og den gik i stå. SOS-manden kunne kun få den til at køre ved at sprøjte startspray ind, men den ville ikke andet. Derefter blev den kørt retur på værkstedet, hvor han fik den til at køre, og så blev den solgt, inden den sugede flere penge ud af pungen, selv om den forsøgte ved at smide en olielampe i fjæset på mig, da den blev solgt. Mit størst mareridt!