Her er de bedste nye biler under 350.000 kr.

Toyota Aygo X - Fantastisk lille bybil

Den i forvejen populære mikrobil er ikke blevet ringere af at blive bygget som en crossover. Aygo X er blevet højbenet, men imponerer stadig som retningsstabil og benzinbesparende bybil.

Vi roste Aygo X i vores test:

Bortset fra flere kræfter er det svært at ønske sig mere i den nye og vellykkede Aygo X.

For 137.990 kr. får du rigtig meget bil for pengene, for Aygo X har mange gode sider og få dårlige. Du kan læse mere om bilen her.