Her er de 5 bedste nye biler under 350.000 kr.

Kia EV6 Standard Range - 329.900 kr. - 4,5 stjerner

Fra testen: "En 4,7 meter lang og let hævet hatchback med kæmpe 19” alufælge, futuristisk design og hæderlig effekt fra elmotoren på bagakslen. Den yder 170 hk og 350 Nm, og jeg har ikke brug for mere. Det rækker ikke til Tesla-eksplosioner, og du skal ikke køre om kap med en bil som en Polestar 2, men tjek lige prisen, inden du begynder at fnyse: 330.000 kr. for så stor en bil med så omfattende udstyr er opsigtsvækkende."

