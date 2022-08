Her er 3 sjove biler for samme pris som at lease en HELT ny bil

Bevares, Suzuki Ignis er normalvis ikke forbundet med sjov og ballade, men det skyldes måske, at Sport-udgaven sjældent udbydes på det danske marked. Det er en skam, for her er der mulighed for at købe sig en vaskeægte japaner med GTI-fornemmelser.

Ignis er ikke kendt for at se decideret sporty ud, men det hjælper gevaldigt, at bilen her har tabt to døre i forhold til den normale model, ligesom striberne ned ad siden om ikke andet giver et unikt udtryk. Selvom mange måske får lyst til at skrabe striberne af som det første, så er det fuldstændig originalt og genkendeligt for Ignis Sport!

Motoren er ligeledes noget hidsigere, end det er tilfældet i en almindelig Ignis. Den 1,5-liters motor yder 109 hk, hvilket giver en tid fra 0-100 km/t på under 9 sek. Derudover har Ignis Sport større skærme, lavere og hårdere affjedring og en close-ratio gearkasse.

GTI-kørsel med over halvandet år til syn til en pris under 20.000 kr., det er svært at finde andre steder.

Du kan se hele annoncen på Biltorvet.dk.