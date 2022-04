Her er 3 fede elbiler, du IKKE behøver vente på

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 løb med titlen som Årets Bil i Danmark – og det med god grund. Efterspørgslen har været enorm, og du skal vente længe på en fabriksny Ioniq 5. Hvis du er villig til at gå på kompromis, kan du dog stadig få fat i en Hyundai Ioniq 5. Mens de nye Ioniq 5, der er på vej til Danmark, kommer med et 77,4 kWh-batteri, er de brugte på markedet udstyret med et lidt mindre på 72,6 kWh. Du kan også fremskaffe en let brugt Ioniq 5 med det lille 58 kWh-batteri, men vi anbefaler, at du går efter det store. Den anden kamel, du bliver nødt til at sluge, er prisen. Mange af de Hyundai Ioniq 5, der er til salg på Biltorvet, koster det samme som en tilsvarende fabriksny bil.

Bemærk: Mange af annoncerne på Biltorvet er i virkeligheden demobiler, der ikke er til salg, men som blot kan prøvekøres.