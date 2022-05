Her er 3 FANTASTISKE pendlerbiler til samme pris som en Dacia Spring

Okay, luksus og komfort er selvfølgelig ikke alt. Inden elbiler tog titlen som den grønne pendlerbil, var der den her: Audi A2 3L. Den er udstyret med motor og gearkasse fra den supereffektive VW Lupo 3L, og ligesom Lupo’en skulle A2 ifølge Audi kun bruge tre liter diesel for at køre 100 km. – deraf navnet.

Pudsigt nok for en bil, der kører 33,3 km/l, så har det her eksemplar faktisk kørt 333.000 km, og både interiør og eksteriør vidner om de mange pendlerkilometer. Men vælger du Audi A2’en i stedet for en Dacia Spring, er der mere end 100.000 kr. til at få desinficeret kabinen.

Og så er den årlige ejerafgift kun 1.320 kr. for en gammel dieselbil - det fås ikke andre steder!

