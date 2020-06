GALLERI! Endelig kan vi drikke kaffe og kigge på biler igen!

Cars'n'coffee TO GO!

I weekenden inviterede den danske Ferrari-importør, Formula Automobile, endnu engang til Cars'n'Coffee, som er blevet et af de mere populære arrangementer hen over sommeren.

Forsamlingsforbuddet gør dog, at arrangementet i sin oprindelige er lidt udfordret, men heldigvis havde Formula fået en god idé, og derfor lavede de det som et "To Go"-arrangement, hvor du i stedet for at sparke dæk stillestående, kørte en tur.

Bil Magasinet i form af Richters Garage og hans kamera var selvfølgelig på pletten, så hvis du ikke nåede arrangementet kan du se det her, og hvis du var med, så kan du gense alle de fede biler.