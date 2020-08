Her er de 20 fedeste biler, der blev bygget i årene fra 1991 til 2011

2005 | Bugatti Veyron

Historien om Veyrons tilblivelse er næsten mere interessant end bilen selv. Den blev udtænkt som et marketing-stunt, og kom til verden for at demonstrere, at det kunne lade sig gøre.

Udviklingen af bilen overvandt utallige tekniske umuligheder. Resultatet var verdens hurtigste hyperbil, der rundede 407 km/t takket være verdens første W16-motor med 1.001 hk og 1.250 Nm. Men lige så ofte nævnes, at det var en af verdens dyreste biler til en startpris omkring otte millioner kr. (plus afgifter), med lige så høje serviceomkostninger. Et dækskifte koster godt en halv million kr. og kan kun foretages på fabrikken i Frankrig.

Motor W16, 7.993 cm3, 4 x turbo

Ydelse 1001 hk/1.250 Nm

0-100 km/t 2,5 sek.

Topfart 407 km/t