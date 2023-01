GALE japanere skærer i legendarisk Ferrari

Det var først da resultatet, som ses på billederne, var færdigt, at festen fortsatte. Liberty Walk har skiftet snude, røv og sideskærme på den klassiske Ferrari, og indenfor fortsætter lækkerierne. Her er et sæt skålsæder i kulfiber og et specialudviklet rat fra Sparco.

LB har ingen pris på kittet, men lignende kits fra LB koster op mod 200.000 kr. Det er endda uden installering, hvilket godt kan løbe op, hvis ikke du selv tør kaste dig ud i det.