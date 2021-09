11 forrygende forhjulstrækkere gennem tiden

Renault Mégane R26 er bygget for at fejre Renaults to Formel 1-mesterskaber. Den er fra 2008 og var indehaver af rekorden for hurtigste omgang på Nürburgring for en gadebil med forhjulstræk i tiden 8:17,00. Leveres uden indtræk, aircon, radio og bagsæder – til gengæld er her valgfrit bur, fronthjelm i kulfiber, racegodkendte stole og ruder i polycarbonat for at spare vægt.