Få historien om 8 biler, der blev skabt til at køre direkte i krig

Land Rover Serie III Lightweight | 1968

Både den britiske hær og flåden gik i midten af 60’erne til Land Rover for at få udviklet et nyt køretøj, som passede bedre til deres behov. Idéen var et terrængående køretøj, som var let nok til at kunne blive løftet og transporteret af en helikopter, men samtidig smalt nok til at kunne være i et fragtfly.

Land Rover’s ingeniører startede med en standard Serie II, som de begyndte at skære karrosseridele af. Resultatet blev et køretøj, som i sidste ende havde taget 68 kg på i forhold til den civile variant... Grunden til de ekstra kg ligger i, at militærkøretøjer bl.a. kræver større batterier og brændstoftanke og andre kraftige dele. Den var dog nu så smal, at den kunne passe ind i det Blackburn Beverly-fly, militæret brugte, og vægten på 1.202 kg var stadig så lav, at den kunne fragtes med helikopter.