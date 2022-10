En komplet vanvittig samling skal på auktion

Auktionshuset RM Sotheby's er vant til at have nogle exceptionelle biler til salg, men Gran Tourismo-samlingen, som netop er blevet sat til salg, er noget specielt. Der er samlet 50 års bilhistorie i højdepunkter af design, performance og teknologi, der alle er ejet af en person.

Enhver bilsamling med respekt for sig selv har selvfølgelig et par Italienske stejlende hingste. Gran Tourismo-samlingen går skridtet videre ved at have fem topmodeller fra Ferraris stolte historie og et par andre specialudgaver. Rækken af topmodeller indeholder fra 1985 en 288 GTO, fra 1991 en F40, fra 1997 F50, fra 2003 en Enzo og fra 2014 en LaFerrari.

Her den legendariske Ferrari F40, der forventes at indbringe 12 mio. kr. og den er ikke engang den dyreste Ferrari. Vi kørte F40 for et par år siden - det kom der denne artikel ud af.