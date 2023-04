Træt af salt på vejene dybt inde i foråret? Her er 3 brugte biler, der ALDRIG ruster!

Audi A2 - 34.900 kr

Det er hverken første eller sidste gang, at vi nævner A2 som et godt køb. Oftest er det dog af økonomiske grunde, for den lille pendlerbil sikrer et sublimt forbrug som intet andet.

Men var du klar over, at Audi A2 - der deler grundlæggende teknik med VW Lupo - er bygget i aluminium? Den driftssikre sparegris var et mindre fænomen, da den kom på markedet i 2000.

Audi A2 er en letvægter på kun 825 kg takket være motorblok, topstykke og karosseri i aluminium.

Med A2 bragte Audi høj kvalitet ned til de billigste biler, noget som Mercedes også gjorde med A-klassen, men som der ellers er få eksempler på. Blandt andet demonstrerede Audi deres futuristiske design ved at placere oliepind og sprinklervæske nemt tilgængeligt i grillen over nummerpladen.

Er du på udkig efter en billig fremtidsbil, der kan køre dig i pendulfart rundt om kloden, så er A2 3L det oplagte valg.