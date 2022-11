Her er beviset på, at bildesign er en million gange BEDRE nu end for 10 år siden

Okay, det er lidt snyd at tage Toyota Mirai med, for Toyota’s brintbil eksisterede ikke for 10 år siden, men det er svært at komme på en bil, der har taget et design-hop som Toyota Mirai!

Da første generation kom på markedet i 2015 var det en innovativ bil, der viste, at brintbilen kunne fungere i hverdagen, og der kører stadig mange af den originale Mirai som taxaer. Men køn var den ikke. Det er derimod anden generation, som Mathias Brandt kaldte “tidløst, sexet og progressivt”, da vi testede bilen. Thumbs up til Toyota!