Bil Magasinet anmelder: 4 nye bilbøger

Forfatter: Fortalt af Peter Elgaard og skrevet af Morten Alstrup

Forlag: Dansk Motorsports Administration A/S

Sidetal: 400

Pris: 349 kr.

Kan købes hos FDMshop.dk

Igennem 20 år var DTC kongeklassen i dansk motorsport og mange vil mene, at det var en klasse som intet mindre end revolutionerede sporten herhjemme. Nu er æraen ovre og forfatter Morten Alstrup formidler de mange års motorsportshistorie gennem en samtale med tidligere racerkører Peter Elgaard.

Bogen er illustreret med massevis af fantastiske billeder fra store og små øjeblikke akkompagneret af medrivende fortællinger, som giver et indblik i sporten. Den kronologiske opbygning giver et godt overblik over de mange begivenheder, som har været med til at gøre DTC til en klasse, der er værd at skrive en bog om.

Det er et fantastisk stykke arbejde, forfatterne har lavet med at kortlægge hele DTC's historie, og det er ovenikøbet et arbejde, som lykkes rigtig godt. Så hvis der sidder en motorsportsfan med ved dit julebord, er dette en oplagt gave til ham eller hende.