Her er 9 af de mest syrede bil-kabiner, vi nogensinde har set

Pagani Huayra

Pagani Huayra er opkaldt efter en vindstrøm i Argentina, og har kabine udført i aluminium, kulfiber og læder. Argentinske Horracio Pagani bygger sine kunstværker i kulfiber på en lille fabrik uden for Modena i det nordlige Italien.

Vil du have de fedeste bilartikler som den første, så husk at starte dit abonnement på Bil Magasinet i dag ved at klikke hér!

Modellen Huayra blev lanceret i 2012 efter man over 10 år havde bygget 125 stk. af forgængeren. I kabinen dominerer dele og greb fræset ud af hele aluminiumsblokke, og med aktiv aerodynamik styrer bilen snorlige forbi 350 km/t.