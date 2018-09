8 vilde biler fra 1992

Hvis du interesserer dig for drifting eller har set en af de utallige Fast and the Furious film, så kender du Mazda RX-7. Hvis ikke, så er det nok at nævne, at bilen blev Playboy's Car of the Year i 1993, og at den har en wankelmotor med twinturbo.





Wankelmotoren med to kamre er ikke større end 1,3 liter, og producerede alligevel 255 hk. Fordi motoren var så lille og let, havde RX-7 fantastiske køreegenskaber og anses også i dag som en fantastisk køremaskine. Drifterne har måske fat i noget.