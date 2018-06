8 hurtige børnecontainere

Tesla S var den første elbil, som både kan bruges som hverdagsbil og er værd at savle over. Til forskel fra de tyske konkurrenter i businessklassen med traditionel motor har Model S ikke bare god plads til fem personer, der er også et kæmpe bagagerum, hvor du har mulighed for at tilkøbe et bagudvendt sæde til to mindre børn.

Der ligger ikke nogen motor i fronten, som i en almindelig frontmotoriseret bil, så der også et mindre bagagerum foran som på en Porsche 911.

Den manglende transmission gør kardantunnelen overflødig, så faktisk er det personen i midtersædet, som har bedst benplads. Det er også her, der er højest til loftet, da den skrånende taglinje gør, at personer over 185 cm snitter loftet på de yderste sæder.

I skrivende stund er der 80 Tesla Model S til salg på Bilbasen. Den billigste koster 385.000 kr.