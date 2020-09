8 reservedele fra superbiler, som er tyvstjålet fra normale køretøjer

4 | Baglygter på Land Rover Discovery fra en Austin varebil

Da Land Rover introducerede Discovery i 1989, var det en vigtig bil for koncernen.

Der blev brugt mange penge på at udvikle bilen, men da man kom til baglygterne, valgte man den lette løsning. Det er dyrt at udvikle lygter – for og bag – så i stedet for at lave helt nye, tog man simpelthen baglygterne fra en Austin/Rover Maesto van.

