Her på redaktionen griner vi ofte ad chefens højtelskede, rustne pickup. Den lever et pensionistliv på Bornholm, men inden den blev fragtet til klippeøen, nåede den lige at indkassere chefen en bøde. Da det er en gammel diesel uden partikelfilter, må den nemlig ikke køre i miljøzonen i København.

Så vi foreslår, at han skifter den astmatiske suge-diesel i Mazda’en ud med elmotor og fylder ladet op med batterier – så kan han køre fra Bornholm til Købehavn uden at lade – og uden at få en bøde. Og så er det skægt at se ham blive helt grøn om gællerne, når vi foreslår det.