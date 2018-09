7 generationer af Porsche 911

I den seneste 911 er præstationer og effektivitet løftet til et nyt niveau. En stor del af forklaringen er den længere akselafstand, bredere sporvidde, lavere vægt og det ergonomisk optimerede interiør. Først og fremmest gav 991-generationen Porsches ingeniører og designere muligheden for at starte helt forfra. Derfor har Porsche 911 aldrig indeholdt så meget avanceret teknologi og så mange revolutionerende løsninger.

I den legendariske udviklingsafdeling i Weissach kalder man det Porsche Intelligent Performance, for det handler om at forene lavt forbrug med højere ydelse og forbedrede præstationer. Den 6-cylindrede boxermotor er nu reduceret til 3,4 liter slagvolumen, mens ydelsen er steget og forbruget er faldet. Den største bedrift med 991 er konstruktionen i en unik kombination af aluminium og højstyrke­stål, der både giver bedre vridningsstabilitet og en kraftig reduktion af vægten.

Fik 7-trins manuel gearkasse

Model 991 har verdens første 7-trins manuelle gearkasse, som i den nye Porsche 911 Carrera 4 selv tilpasser omdrejningstallet under nedgearing, samt Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), der eliminerer krængning i kurverne.

Designet forener på en og samme tid den klassiske silhuet, som har gjort Porsche 911 til et ikon i et halvt århundrede, med et ­moderne formsprog med spændende konturer, ­fascinerende detaljer og kompromisløs innovation. For som altid er den nye Porsche 911 den bedste 911 nogensinde - indtil den næste generation.

I 2015 kom turboen i 991.2

I 2015 lancerede Porsche en opdateret 991. Her skete der noget radikalt. En standard 911 gik fra at have sugemotor, til at være udstyret med en mindre 3,0 liters, 6-cylindret boksermotor med biturbo . Det var lige så radikalt en fornyelse, som da Porsche gik fra luftkølede motorer til vandkølede med generation 996 i 1998. Det er naturligvis sket af hensyn til skrappere emissionkrav og brændstoføkonomi, som er forbedret med op til 12%. De nye motorer leverer naturligvis 20 hk mere og 60 Nm mere i drejningsmoment end de skrottede sugemotorer. Det betyder, at en standard Carrera nu yder 370 hk og 450 Nm, mens Carrera S bryster sig af 420 hk og 500 Nm.